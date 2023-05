Event:UK Constitutional Reform Proposals in Comparative Perspective’, 5th June 2023

The Italian Cultural Institute, the Devolution Club and the UK Constitutional Law Association invite you to the 16th Italian-British Constitutional Conversation:

‘UK Constitutional Reform Proposals in Comparative Perspective’

Monday, 5th June 2023, 4:30pm

Italian Cultural Institute

39 Belgrave Square, London SW1X 8NX

Foreword:

Alessandro Torre (Bari Aldo Moro, Devolution Club)

Chair: Mara Malagodi (Warwick)

Speakers:

Merris Amos (Queen Mary University of London)

Peter Leyland (SOAS)

Sebastian Payne (Kent, UKCLA)

Bren Albiston (Stephenson Harwood)

Francesca Rosa (Universita’ Degli Studi di Foggia)

Giulio Vigevani (Universita’ Degli Studi di Milano-Bicocca)

All UKCLA members are welcome